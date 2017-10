StuttgartEZB-Direktorin Sabine Lautenschläger hat sich für einen langsamen Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik der Euro-Notenbank ausgesprochen. „Ich denke, es ist Zeit, im nächsten Jahr graduell aber vollständig die Nettokäufe von Anleihen zurückzuführen“, sagte das Mitglied des sechsköpfigen Führungsteams der Europäischen Zentralbank (EZB) am Montag auf einer Veranstaltung in Stuttgart. Die Reihenfolge, in der die Euro-Notenbank ihre unkonventionellen Maßnahmen beenden werde, sei zudem klar. Erst werde der Nettoerwerb von Anleihen heruntergeschraubt. Die Schlüsselzinsen dagegen würden weit über die Zeit der Anleihenkäufe hinaus niedrig bleiben.

„Was wir noch tun müssen, ist dieser Reihenfolge eine Zeitdimension zu geben“, sagte die EZB-Direktorin. Aus ihrer Sicht sei es wichtig, dass sich die Notenbank in Richtung Ausgang bewege. „Schritt für Schritt, aber stetig und in eine klare Richtung“, sagte sie. Lautenschlägers Äußerungen bewegten die Märkte. Der Euro sprang zeitweise auf ein Tageshoch von 1,1755 Dollar.