FrankfurtEZB-Direktorin Sabine Lautenschläger warnt vor einem Ende der weltweiten Bankenregulierung. Geldhäuser bräuchten Regeln und diese müssten global sein, sagte Lautenschläger am Montag auf einer Veranstaltung in Irlands Hauptstadt Dublin. Sie sei besorgt, dass eine neue Welle der Deregulierung bevorstehen könnte, sagte Lautenschläger. "Ist es nicht an der Zeit zu beweisen, dass wir in der Lage sind, aus der Geschichte zu lernen?" Weltweit geltende Bankenregeln schützten alle: Die Steuerzahler, Sparer, Investoren und Unternehmer. "Und ja sie schützen auch die Banken selbst", sagte die EZB-Direktorin, die auch stellvertretende Vorsitzende der EZB-Bankenaufsicht ist.