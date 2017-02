Sie empfahl, sich am Beispiel USA zu orientieren. Dort sind nur die systemrelevanten Banken den Eigenkapitalregeln nach Basel III unterworfen, während die regionalen Institute davon nicht betroffen sind. Das sind zumindest Ansätze, über die die EU und Finanzaufseher jetzt auch verstärkt nachdenken.

Auch bei der künftigen Gestaltung der europäischen Einlagensicherung gehen die Vorstellungen von Wagenknecht und Sparkassen nicht auseinander. Die Pläne der EU-Kommission, die nationalen Systeme zu harmonisieren seien das Gegenteil dessen, was nötig sei. „Wir brauchen keine Kollektivierung von Risiken“, so Wagenknecht. Und die Schaffung einer großen Bad Bank in Europa für ausfallgefährdete Kredite hält die Politikerin für keine gute Idee. „Wer haftet denn dafür?“ fragte sie.

Die Niedrigzinspolitik ist für Wagenknecht ein Auslöser für die wachsende Ungleichheit in Europa. Während der kleine Sparer für seine Einlagen de facto nichts mehr erhalte, unter Berücksichtigung der Inflation sogar weniger habe, würden die Vermögen wachsen. „Superreiche“, für sie Menschen mit einem dreistelligen Millionenvermögen, sollten ihren Obolus leisten. Sie plädiert für eine Vermögensabgabe.