FrankfurtDie Bundesbank hat für die Zeit der Sanierung und Erweiterung ihrer Frankfurter Zentrale eine Ausweichbleibe in der Stadt gefunden. Etwa 2000 Beschäftigte der Notenbank sollen ab dem vierten Quartal 2019 in ein Büro-Hochhaus in der Frankfurter Innenstadt umziehen, wie die Bundesbank am Dienstag in Frankfurt mitteilte.

In dem 1981 eröffneten Frankfurter Büro Center (FBC) gebe es auf 40 Etagen über 40.000 Quadratmeter Bürofläche. Der Mietvertrag gelte für sieben Jahre mit der Option auf eine Verlängerung um bis zu drei Jahre. Das Gebäude liegt in unmittelbarer Nähe der Bundesbank-Hauptverwaltung in Hessen. Rund 500 Mitarbeiter der Zentrale ziehen nicht in das FBC um.