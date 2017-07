Exxon habe damit gegenüber den Sanktionen „unbekümmerte Missachtung“ gezeigt, erklärte das Ministerium am Donnerstag. Die ranghöchsten Manager des Konzerns hätten gewusst, dass Setschin auf der Schwarzen Liste stand, als sie mit ihm Geschäfte machten. Exxon habe dem Sanktionsprogramm „bedeutenden Schaden“ zugefügt, hieß es.

Während seiner Zeit als Exxon-Chef hatte Tillerson gesagt, das Unternehmen unterstütze Sanktionen allgemein nicht, da sie normalerweise ineffektiv seien. Als Außenminister vertritt Tillerson mit Blick auf Sanktionen dagegen eine harte Linie. Jene gegen Russland würden nicht aufgehoben, so lange Moskau seine Verpflichtungen nicht erfülle, sagte er in diesem Monat bei einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew.