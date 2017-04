San FransicoDie US-Großbank Wells Fargo hat zwei ehemaligen Managern in der Affäre um fingierte Konten weitere Bonuszahlungen in Höhe von 75 Millionen Dollar gestrichen. Ex-Vorstandschef John Stumpf seien zusätzliche 28 Millionen Dollar an Aktienoptionen aberkannt worden, teilte das Geldhaus am Montag mit.

Dem ehemaligen Bankchef, der im Oktober seinen Hut nehmen musste, waren zuvor bereits Sondervergütungen über 41 Millionen Dollar abgezogen worden. Die bis zum Skandal für das Privatkundengeschäft zuständige Carrie Tolstedt soll weitere 47 Millionen Dollar an Boni verlieren, nachdem ihr bereits 19 Millionen gestrichen worden waren.