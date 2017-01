Goldman Sachs hat 2016 ein goldenes Schlussquartal erlebt. In den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres konnte die führende Investmentbank der Wall Street ihren Gewinn nahezu vervierfachen. Mit einem solchen Wachstum ließen die Goldmänner die gesamte New Yorker Konkurrenz deutlich hinter sich. Auch die Citigroup schlug sich stärker als erwartet.

Die Branche boomte im vierten Quartal dank Donald Trumps Wahlsieg. Zum einen, weil der Republikaner mit dem Gewinn bei den Präsidentschaftswahlen eine Rally an den Märkten lostrat, die für deutlich gestiegene Handelsumsätze sorgte. Zum anderen, weil mit Trump als neuem US-Präsidenten die Hoffnungen der Finanzwelt groß sind, dass aus Washington von nun an ein freundlicherer Wind Richtung Wall Street weht. Eine Deregulierung würde die Geschäfte der Geldhäuser befeuern. In den vergangenen Tagen hatten bereits JP Morgan, die Bank of America und Morgan Stanley kräftig gestiegene Gewinne präsentiert.