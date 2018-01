Wenn es um Farbe geht, macht den Chamäleons im Tierreich so leicht niemand etwas vor. Die Reptilien sind in der Lage, innerhalb kürzester Zeit die Färbung ihres Schuppenkleids radikal zu verändern. Damit können sie sich in ihrem Lebensraum nicht nur hervorragend tarnen, sie zeigen diese Fertigkeit auch bei der Kommunikation mit Artgenossen oder als Reaktion auf Licht- oder Wärmeveränderungen.

Einer bislang unbekannten Seite dieser Farbwechsel sind jetzt Forscher der Zoologischen Staatssammlung München auf die Spur gekommen. Sie hatten ein Foto im Internet entdeckt, das ein Chamäleon mit drei fluoreszierenden Punkten am Kopf zeigte. Neugierig geworden, beleuchteten sie die Tiere der eigenen Sammlung mit UV-Licht – und kamen so einem für menschliche Augen eigentlich unsichtbaren Farbenspiel auf die Spur.