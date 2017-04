Als „Eismann“ Ötzi vor 5000 durch die Alpen stapfte, tat er das in Schuhen, die mit Bändern aus Pflanzenfasern verschlossen waren. Seit diesem frühesten Beispiel hat der Schnürsenkel den Menschen auf Schritt und Tritt durch die Geschichte begleitet, und auch in Zeiten des Klettverschlusses ist der klassische Riemen längst nicht aus der Mode gekommen.

Doch so alt wie der Senkel selbst dürfte auch das leidige Problem mit der sich lösenden Schleife sein: Je nach Knotentechnik früher oder später, doch irgendwann ganz bestimmt geht jede Schnürsenkelschleife auf. Warum das so ist, wollten Forscher der University of California in Berkeley jetzt ganz genau wissen. Über ihre Versuche berichten sie aktuell in den „Proceedings A“ der britischen Royal Society.