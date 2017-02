Nein, hier geht es nicht ums Grillen mit Lava-Steinen. Über diese harmlose Spielart der Fleischzubereitung können die Verantwortlichen des Lava Project der Syracuse University im US-Bundesstaat New York nur müde lächeln. Sie lassen ihre Steaks und Würstchen von einer der urtümlichsten Naturkräfte garen: Lava, die normalerweise von Vulkanen mit Urgewalt aus den Tiefen der Erde emporgeschleudert wird.

Die Zutaten für das Höllenfeuer-Barbecue: eine feuerfeste Rinne, darüber ein Grillrost und für den Grillmeister ein Dress ähnlich dem eines Stahlkochers am Hochofen. Dazu Fleisch und Würstchen – sowie natürlich Lava. Weil man die nicht so einfach am nächsten Kraterrand in Flaschen schöpfen kann, stellten die Hobby-Köche sie selbst her. Alles weitere – auch das verdächtig dunkle Ergebnis der Grillbemühungen – entnehmen Sie bitte dem beigefügten Video.