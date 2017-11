Düsseldorf/WienDie österreichische Ölfeld-Servicefirma Schoeller-Bleckmann (SBO) hat vom Aufschwung in Nordamerika profitiert und die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft. Vorstandschef Gerald Grohmann machte angesichts der positiven Entwicklung in den ersten neun Monaten 2017 Hoffnung auf eine Dividende, nachdem die Anteilseigner zuletzt leer ausgegangen waren.

„Unter der Voraussetzung, dass sich das Geschäftsumfeld Anfang nächsten Jahres ungefähr so entwickelt wie jetzt, und das sehe ich auch, werden es voraussichtlich 50 Cent sein, die wir vorschlagen“, sagte der Manager im Reuters-Interview.