BernDie Schweizer Notenbank (SNB) hat ihr Festhalten an der ultralockeren Geldpolitik bekräftigt. „Ein Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik ist für die Nationalbank gegenwärtig kein Thema“, sagte SNB-Direktoriumspräsident Thomas Jordan am Dienstag auf einem Kongress in Bern. Die Inflation in der Schweiz sei immer noch äußert niedrig und die Produktionskapazitäten seien immer noch nicht voll ausgelastet. Zudem sei der Franken immer noch deutlich überbewertet.