David Mathers war mit seinen Ausführungen schon fast am Ende, als er den Investoren der Credit Suisse am vergangenen Donnerstag ein kleines, aber feines Detail verriet: Wegen der geplanten Steuerreform in den USA drohen der Großbank rund 2,1 Milliarden Franken (1,8 Milliarden Euro) an Abschreibungen, erklärte der Credit-Suisse-Finanzchef. Damit droht der Bank in diesem Jahr womöglich ein Milliardenverlust. Auch der Konkurrenz von der UBS stehen milliardenschwere Abschreibungen ins Haus.

Die US-Regierung will den Steuersatz für Unternehmensgewinne von 35 auf 20 Prozent senken. Die Steuerreform ist ein zentrales Vorhaben von US-Präsident Donald Trump. Doch das Steuergeschenk für Konzerne hat Nebenwirkungen. Der Grund dafür sind so genannte Verlustvorträge, die beide Institute während der Finanzkrise in den USA aufgebaut haben. Wenn die amerikanische Regierung die Unternehmenssteuern senkt, verlieren die Verlustvorträge an Wert. Das wirkt sich auf die Ergebnisse der Banken aus.