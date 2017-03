ZürichDer Gewinn des Schweizer Börsenbetreibers SIX ist 2016 um mehr als zwei Drittel eingebrochen. Unter dem Strich verdiente der Konzern 221,1 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahr hatte der Verkauf der Indexbetreiber Stoxx und Indexium an die Deutsche Börse den Zürchern einen Rekordgewinn beschert.

Der fehlende Ergebnisbeitrag von Stoxx und die geringeren Handelsumsätze sorgten 2016 zudem für einen erneuten Rückgang des Betriebsergebnisses der Börsen-Division. Auch im Finanzinformations-Geschäft verdiente die SIX weniger. In der Wertpapier-Abwicklung und dem Bankkarten-Geschäft fuhr der Konzern dagegen mehr Gewinn ein.