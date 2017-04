ZürichDie Schweiz will nach den Großbanken auch den Rest der Branche einem strengeren Kapitalregime unterwerfen. Ab Anfang 2018 soll für die Institute eine maximale Verschuldungsquote von drei Prozent gelten, wie einem am Freitag veröffentlichten Entwurf der Regierung zu entnehmen war. Dieser Wert entspreche den Vorgaben des internationalen Bankenstandards Basel III. Bis Mitte Juli hätten die Betroffenen nun Zeit, sich zu dem Vorschlag zu äußern, bevor die Verordnung verbindlich festgelegt werde. In der Schweiz erfüllten fast alle Banken den Wert von drei Prozent schon seit mehreren Jahren.