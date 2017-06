HongkongDie Schweizer Großbank UBS verliert den Chef ihres Investmentbankings in China. Jiang Guorong wechsle zur Citigroup und übernehme dort das Firmenkunden- und Kapitalmarktgeschäft, hieß es in einer Reuters am Donnerstag vorliegenden internen Mitteilung des US-Instituts. Guorong trete seine neue Aufgabe im September an. Ein Sprecher von Citi in Hongkong bestätigte den Inhalt der Mitteilung. Ein UBS-Sprecher reagierte vorerst nicht auf eine entsprechende Anfrage.