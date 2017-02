ZürichDie US-Buße wegen Tricksereien am Immobilienmarkt brockte der zweitgrößten Schweizer Bank 2016 einen Verlust von 2,438 Milliarden Franken ein, wie Credit Suisse am Dienstag mitteilte. Analysten hatten durchschnittlich einen Fehlbetrag von 2,1 Milliarden Franken prognostiziert. 2015 hatte wegen Abschreibungen auf einer überteuerten Übernahme in den USA ein Verlust von 2,94 Milliarden Franken resultiert.

Mitte Januar 2017 konnte Credit Suisse ihren größten Rechtsstreit mit einer Milliardenzahlung in Höhe von 5,3 Milliarden Dollar beilegen. Die Investoren reagierten damals erleichtert, dass der Vergleich mit dem US-Justizdepartement wegen Tricksereien mit komplexen Wertpapieren in den USA vom Tisch war – trotz der happigen Strafe.

Wie die Deutsche Bank, die UBS und viele andere internationale Großbanken kaufte auch die Credit Suisse vor der Finanzkrise faule US-Hypotheken auf, bündelte sie in Wertpapieren – sogenannte „Residential Mortgage Backed Securities (RMBS)“ – und verkaufte diese an große Anleger weiter. Als der US-Immobilienmarkt einbrach, blieben die Investoren auf riesigen Verlusten sitzen. In dem Verfahren gegen die Credit Suisse stellte das US-Justizministerium fest, dass die Bank Kredite an den Mann brachte, die Mitarbeiter in E-Mails als „kompletten Mist“ bezeichneten.