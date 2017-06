ZürichDie Credit Suisse hat die zweite milliardenschwere Kapitalerhöhung in nur eineinhalb Jahren unter Dach und Fach gebracht. Die zweitgrößte Schweizer Bank sammelte bei bestehenden und neuen Aktionären netto 4,1 Milliarden Franken ein, wie Credit Suisse am Mittwochabend mitteilte. Konzernchef Tidjane Thiam will mit den frischen Mitteln das Vermögensverwaltungsgeschäft ausbauen und die Bilanz krisensicherer machen. Dank der Kapitalspritze klettert die Kernkapitalquote der Großbank auf 13,4 Prozent von zuletzt 11,7 Prozent. Damit nähert sich das Geldhaus den Werten der Rivalen UBS und Deutsche Bank an.