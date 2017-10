Zürich/DüsseldorfEin aktivistischer Finanzinvestor will Medienberichten zufolge die Schweizer Großbank Credit Suisse aufspalten. Der Schweizer Hedgefonds RBR Capital habe Aktien im Wert von rund 100 Millionen Franken entsprechend einem Anteil von 0,2 Prozent an dem Geldhaus erworben, berichtete die Zeitung „Finanz und Wirtschaft“ am Montagabend in ihrer Online-Ausgabe unter Verweis auf Insider.

Er habe bereits die Fühler zu mehr als Hundert weiteren Investoren ausgestreckt, die RBR von seinem Plan überzeugen und als Mitinvestoren gewinnen wolle. Der „Financial Times“ zufolge soll die Großbank in eine Investmentbank, einen Vermögensverwalter für Gelder von Privatkunden und einen Fondsanbieter aufgeteilt werden. Credit Suisse und RBR waren für eine Stellungnahme vorerst nicht erreichbar.