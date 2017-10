ZürichDie UBS hat im Sommerquartal angesichts steigender Erträge im Kerngeschäft Vermögensverwaltung und einer guten Entwicklung in der Investmentbank mehr verdient. Der Vorsteuergewinn stieg von Juli bis September um 39 Prozent auf 1,2 Milliarden Franken, wie die Schweizer Großbank am Freitag mitteilte. Analysten hatten durchschnittlich mit 1,06 Milliarden Franken gerechnet. Bei der vermögenden Kundschaft auf der ganzen Welt sammelte UBS netto 2,4 Milliarden Franken an neuen Geldern ein. Diese Zahl beinhaltet jedoch auch Abflüsse im grenzüberschreitenden Geschäft sowie durch die Einführung von Gebühren auf Euro-Guthaben.