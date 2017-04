ZürichDer Schweizer Vermögensverwalter Vontobel will sein Geschäft mit reichen Privatkunden ausbauen und fasst dafür auch Zukäufe für bis zu einer halben Milliarde Franken ins Auge. „Es ist kein Geheimnis, wir hätten gerne mehr Akquisitionen im Private Banking“, sagte Vontobel-Chef Zeno Staub in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Im Visier hat das Institut, das teilweise in Familienbesitz ist, dabei vor allem den Schweizer Heimatmarkt. Aktuell könne Vontobel bis zu 500 Millionen Franken für Zukäufe ausgeben – ohne zusätzliches Kapital. „Wir könnten alles aus eigener Kraft finanzieren.“

Die Bank habe sich zum Ziel gesetzt, die verwalteten Vermögen im Privatkunden-Geschäft „in absehbarer Zukunft“ auf über 50 Milliarden Franken von zuletzt knapp 47 Milliarden Franken zu steigern. Dafür sei das Institut nicht auf Zukäufe angewiesen. „Wir sind auch ohne Akquisitionen in einer strategischen Position, wo wir aus eigener Kraft diese zukunftsfähigen Volumina erreichen werden“, sagte der Vontobel-Chef. Pro Jahr hat sich die Bank in dem Bereich ein Wachstum der verwalteten Vermögen zwischen drei und fünf Prozent zum Ziel gesetzt. In diesem Tempo oder noch schneller wolle Vontobel auch künftig wachsen. Detaillierte Ziele bis 2020 will das Institut an einem Investorentag Ende August vorstellen.