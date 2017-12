ZürichSwiss Re-Finanzchef Davis Cole tritt Ende März 2018 zurück. Der 1961 geborene Cole wolle sich in Zukunft auf Verwaltungsratsmandate konzentrieren, teilte der Schweizer Rückversicherer am Freitag mit. Zusätzlich zu seiner gegenwärtigen Funktion als Strategiechef übernehme John Dacey ab April auch das Amt des Finanzchefs. Der 1960 geborene Amerikaner stieß vor fünf Jahren zur Swiss Re. Der Zürcher Konzern will zudem den Verwaltungsrat umbauen. Auf der Generalversammlung vom April sollen Rajna Gibson Brandon, Mary Francis und Robert Henrikson in dem Aufsichtsgremium durch Karen Gavan, Eileen Rominger und Larry Zimpleman ersetzt werden.