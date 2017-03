New YorkGut siebenhalb Milliarden Dollar muss die Deutsche Bank zahlen, wenn auch nicht auf einen Schlag, nachdem sie sich kurz vor Weihnachten mit dem Justizministerium in Washington geeinigt hat. Dabei ging es um Strafe und Schadenersatz wegen fragwürdiger Geschäfte mit verbrieften Immobiliendarlehen in den Jahren vor der Finanzkrise 2008.

Fast alle großen in- und ausländischen Banken sind in den USA wegen ähnlicher Vergehen belangt worden und haben zum Teil hohe Milliardenstrafen gezahlt. Dabei entstand manchmal der Eindruck, dass im Laufe der Zeit die Höhe der Strafen zugenommen haben. Zudem gab es hier und da den Verdacht, dass ausländische Institute besonders hart angefasst werden. Bei der Entscheidung von Barclays könnte auch die Überlegung eine Rolle gespielt haben, dass die neue US-Regierung den Banken gegenüber vielleicht freundlicher eingestellt ist als die alte. Das ist noch nicht genau abzusehen. Aber immerhin hat der neue US-Präsident Donald Trump Banker und Wall-Street-Leute in seine Regierung berufen, etwa den Ex-Goldman-Sachs-Mann Steven Mnuchin als Finanzminister.

UBS hat ihren US-Hauptsitz nicht in New York, sondern etwas weiter nördlich in Stamford im Bundesstaat Connecticut. Dort sind die Steuern niedriger, weswegen die Gegend auch bei Hedgefonds beliebt ist. Außerdem ist die Finanzaufsicht von Connecticut weniger gefürchtet als die des Staates New York