DüsseldorfStereo oder Dolby Surround? Schnee von gestern. Wahre Audiofreaks hören in 3D. In der Zentrale von Sennheiser in Wedemark bei Hannover lässt sich schon einmal hineinlauschen in die Klangwelt der Zukunft. Ob Rockfestival oder Orchesterkonzert – der Zuhörer denkt, er ist live dabei. Wechselt er seine Position im Raum, so kommen bestimmte Instrumente oder das Johlen des Publikums näher. Virtuelle Realität für die Ohren sozusagen.

„3D-Audioformate werden das große Zukunftsthema der Audiobranche sein – ob bei der Aufnahme, der Produktion oder der Wiedergabe“, betont Daniel Sennheiser, der mit seinem Bruder Andreas den Audiospezialisten in dritter Generation leitet. Mit dem Ambeo Smart Headset, das in Kürze auf den Markt kommt, soll 3D-Audio auch für jedermann erlebbar werden. „Am Ende geht es darum, Audioerlebnisse zu ermöglichen, die so real sind, dass man den Unterschied zwischen Realität und Reproduktion nicht mehr feststellen kann“, sagt Andreas Sennheiser.