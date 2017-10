BerlinDie deutschen Einzelhändler haben ihren Umsatz im September so kräftig gesteigert wie seit über einem halben Jahr nicht mehr. Ihre Einnahmen erhöhten sich um 1,0 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Preisbereinigt (real) blieb ein Plus von 0,5 Prozent übrig, nachdem es hier in den beiden Vormonaten jeweils einen Rückgang gegeben hatte. Von Reuters befragte Analysten hatten allerdings mit einem etwas kräftigeren Wachstum von 0,7 Prozent gerechnet.