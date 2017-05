Ein Verfahren mit erhöhter Sicherheit, das ähnliche wie eine Mobile Tan funktioniert, ist bisher kaum im Angebot und nur in wenigen Läden einsetzbar. Allerdings muss man hinzufügen, dass Kreditkartenanbieter zum Teil ihre Kunden benachrichtigen, wenn sie ungewöhnliche Zahlungsvorgänge feststellen.

New YorkDie schlechte Nachricht zuerst: Kreditkarten schneiden beim Thema Sicherheit besonders schwach ab. Zu dem Ergebnis kommt jedenfalls das „Chip“-Magazin bei einem Vergleich von Bezahlsystemen. Dabei sind die Probleme längst bekannt. Wenn die Karte gestohlen wird, kommen alle notwendigen Informationen in eine Hand, außerdem können die Karten auch durch spezielle betrügerische Software ausgelesen werden.

Besonders gut schneiden dagegen Apple Pay und Android Pay ab. Dabei funktioniert das System von Apple auch ohne direkten Internetzugang, heißt es, und Lob findet auch der Zugang per Fingerabdruck. Das Zahlen mit dem Handy, die modernste Technik, liegt also im Vergleich weit vorn.

In der Mitte finden sich Paypal und Paydirekt, der US-Riese und sein deutscher Nachahmer. Dabei hat Paydirekt als wichtiges Zusatzelement die Freigabe über eine Mobile Tan, also einen ans Handy verschickten Code. Insofern unterscheiden die beiden Dienste sich ähnlich wie amerikanische und deutsche Banken in ihren Sicherheitskonzepten. Paypal-Kunden müssen achtgeben: Sie sind ständig Phishing-Attacken ausgesetzt; Betrüger versuchen, ihnen ihre Daten abzuluchsen.