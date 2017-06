Die Volksbank Reutlingen schafft die Minuszinsen auf Giro- und Tagesgeldkonten, die sie für Privatkunden eingeführt hatte, wieder ab. In einem offenen Brief erklärt der Vorstand der Bank heute, man habe den Preisaushang überarbeitet. Dieser sehe keinerlei negative Zinsen vor. „Wir haben aktuell keinerlei Pläne, ,Normalsparern‘ Negativzinsen zu berechnen“, heißt es weiter. Die Volksbank reagiert damit auf die scharfe Kritik von Verbraucherschützern an ihrem Vorgehen. Das Handelsblatt hatte als erstes über die Negativzinsen im Preisaushang der Bank berichtet. Diese sahen einen Strafzins von 0,5 Prozent auf Girokonten ab dem ersten Euro vor, auf Tagesgeldkonten ab 10.000 Euro. Erhoben wurden die Minuszinsen laut eigener Aussage jedoch bislang nicht. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hatte den Fall aufgegriffen, die Bank vor zwei Wochen abgemahnt und mit einer Klage gegen das Gebührenmodell gedroht. Der Druck zeigt nun offenbar Wirkung.