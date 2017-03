DüsseldorfSie versehen eher im Verborgenen ihren Dienst, unauffällig, zuverlässig, jede Minute, Jahr um Jahr: Ohne Steckverbinder, Schalter oder Relais läuft in der modernen Industriewelt gar nichts. Wo Strom geregelt wird, sind sie zur Stelle, werden millionenfach jeden Tag überall auf der Welt in Autos, Kühlschränke, Roboter eingebaut, wo sie ihrem eigenen Mechanismus folgen: Ein-Aus, Ein-Aus.

Rund zwölf Milliarden US-Dollar setzt das Schweizer Unternehmen mit US-amerikanischen Wurzeln derzeit um, Kunden sind das Who-is-Who der weltweiten Industrieelite: General Electric, Siemens, Bosch – die großen Autohersteller, die Medizintechnik-, Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungsindustrie. All diesen Anwendungen sind keine Grenze gesetzt. TE versteht sich dabei als weltweit operierendes Unternehmen mit Kunden in 150 Ländern. „Wir machen jeweils ein Drittel unserer Geschäfte in den Regionen Europa, Nordamerika und Asien“, sagt Curtin, der erst vor elf Tagen die Nachfolge von Chef Tom Lynch angetreten hat. Letztgenannter bleibt Executive Chairman.

Mit dem Wechsel an der Unternehmensspitze sei kein Strategieschwenk verbunden, erklärt Curtin, der schon seit 16 Jahren bei TE – unter anderem als Finanzchef – arbeitet. Derzeit beschäftigt der Konzern 75.000 Mitarbeiter. Curtin macht im Gespräch mit dem Handelsblatt deutlich, dass er die Digitalisierung beschleunigen wolle. „Wir haben das richtige Portfolio, aber wir müssen bei den Innovationen mehr Tempo machen.“

Das gilt vor allem für das Autonome Fahren, an dem nicht nur die großen Autohersteller, sondern auch Internet- und IT-Konzerne, wie etwa Google und Apple, forschen. Der Autoindustrie misst der neue TE-Chef eine Vorreiterrolle beim Dateneinsatz bei – von der autonomen Steuerung des Fahrzeuges bis hin zu neuen Geschäftsmodellen rund um Mobilität und Service.

Auch deshalb hat sich TE dem Ausbau seines Sensorgeschäftes verschrieben. Die elektronischen Fühler messen in Motoren und Aggregaten den Druck, die Vibration, die Luftfeuchtigkeit und die Position. Dann erstellen sie eine Datenbasis, aus deren Analyse sich eine Vielzahl von Informationen gewinnen lassen. Rund 800 Millionen von insgesamt zwölf Milliarden Dollar setzt TE mit diesem Bereich um – und gehört damit zu den größten Sensorherstellern der Welt. Doch das soll erst der Anfang sein, für Curtin sind die Sensoren und die sich aus den erhobenen Daten ergebenen neuen Anwendungen ein schier unendlicher Wachstumsmarkt. Auch Zukäufe sollen in den kommenden Jahren dazu beitragen.

Deutschland spielt bei diesen Überlegungen eine große Rolle – als Absatzmarkt und als Forschungsstandort. Rund zehn Prozent des Umsatzes erzielt der TE-Konzern hierzulande, an 17 Standorten forschen und produzieren Mitarbeiter. „Deutschland ist ein sehr wichtiger Markt für uns“, bestätigt Curtin. „Wir müssen hier sein“. Schließlich sind Deutschlands Industriekonzerne ganz weit oben in der Weltliga. Curtin ist davon überzeugt, dass sich das so schnell auch nicht ändern wird.