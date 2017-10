New YorkBis zum 1. November will US-Präsident Donald Trump bekanntgeben, wer künftig die US-Notenbank (Fed) leitet. Und ausgerechnet am 31. Oktober und am 1. November tagt der geldpolitische Ausschuss der Fed. Was Michael Feroli, den Fed-Experten bei JP Morgan, zu der Bemerkung veranlasst: „Hoffentlich gibt er seine Entscheidung nicht während der laufenden Sitzung bekannt.“

Klar ist: Die Geldpolitik spielt in der kommenden Woche nur die Nebenrolle. Niemand erwartet eine Zinserhöhung. Fed-Chefin Yellen wird die Tür offen lassen für eine weitere Erhöhung im Dezember auf eine Spanne von 1,25 bis 1,5 Prozent, sich aber auch nicht festlegen.