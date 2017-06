New YorkWells Fargo schafft es nicht, die Vergangenheit abzuschütteln. Die Stadt New York hat beschlossen, vorerst keine Geschäfte mehr mit der Großbank zu machen. Bürgermeister Bill de Blasio hatte sich ausdrücklich für die Entscheidung des Banken-Ausschusses der Stadt stark gemacht. Wells Fargo hat den Sitz in San Francisco, aber auch eine starke Präsenz in der größten Stadt Amerikas.

Der Auslöser für den Entschluss von den de Blasio ist aber nicht – wie in zahlreichen anderen Fällen – der Skandal im Vertrieb der Bank, der großes Aufsehen erregt hat. Es geht stattdessen um eine schlechte, offizielle Beurteilung der Bank mit Blick auf ihre Kreditvergabe an relativ arme Leute. Dieses Rating ist auf „nicht zufriedenstellend“ gesunken. Die Stadt sah sich gezwungen, die Geschäftsverbindung einzufrieren, so lange es in dem Punkt keine Besserung gibt. „Die Regeln sind klar“, ließ de Blasio verlauten. „Ich ermutige die Bank, möglichst schnell aufzuräumen“. Die Bank selber hat zum Ausdruck gebracht, dass sie bald auf ein besseres Rating hoffe.

Der Beschluss bedeutet, dass keine der Stadt angehörigen Behörden neue Verträge mit Wells Fargo abschließen oder alte erneuern dürfen. Betroffen davon ist für mindestens ein Jahr auch das milliardenschwere Anleihegeschäft von New York.

Wells Fargo hatte in den betreffenden Ratings, die seit 1977 vergeben werden, zuvor stets die Note „ausgezeichnet“ bekommen. Diesmal hielt das Währungsbüro der USA (OCC) der Bank aber eine Reihe von Verfehlungen der letzten Jahre vor, für die sie bereits Millionenstrafen zahlen musste. Dazu gehört ein Fall aus dem Jahr 2012, in dem die Bank den Angaben zufolge arme US-Bürger – mehrheitlich lateinamerikanischer Abstammung – in teure Kreditsegmente gedrängt hat. In einem anderen Fall ging es um illegale Praktiken bei der Verwertung von Immobilien, die zur Besicherung von Darlehen dienen. Ein dritter Fall handelte von Fehlverhalten bei der Beschlagnahme von Autos im Zusammenhang mit Krediten.

Die Kreditvergabe an vergleichsweise arme Bürger ist ein heikles Thema. Per Gesetz dürfen die Banken keine Bevölkerungsgruppe diskriminieren, was in der Vergangenheit häufig passiert ist. Die Banken selber argumentieren oft, dass sie höhere Zinsen fordern müssen, wenn die Ausfallwahrscheinlichkeit größer ist.