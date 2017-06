New YorkCoach, Boston Consulting, L`Oreal oder SAP – all diese Unternehmen haben seit wenigen Wochen eine neue Adresse: Hudson Yards, dem neuen Stadtgebiet in Manhattan. Hier entstehen 16 Wolkenkratzer mit mehr als einer halben Million Quadratmeter Bürofläche, 5000 Wohnungen, Geschäften, Restaurants und mehr als fünf Hektar Park.

Es ist das größte Immobilienprojekt in der amerikanischen Geschichte, das insgesamt 20 Milliarden Dollar kostet und 2024 fertig gestellt sein soll. Früher war die Gegend zwischen der 30. und 34. Straße in Manhattan Ödland. Dort verliefen die Schienen von Amtrak und anderen Bahngesellschaften, jetzt werden die Gebäude über sie gebaut.