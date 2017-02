ParisUnter dem Druck eines schwächelnden Privatkundengeschäfts setzt die französische Großbank Societe Generale auf einen Ausbau ihrer boomenden Auto-Leasing-Sparte. Um deren Wachstum voranzutreiben, sollten Teile der Abteilung ALD Automotive an die Börse gebracht werden, kündigte das Geldhaus am Donnerstag an. ALD Automotive unterhält selbst eine Flotte von 1,4 Millionen Fahrzeugen und macht mit Unternehmen Geschäfte bei der Finanzierung von Leasing-Wagen. Die Tochter gehört zum Finanzdienstleistungsgeschäft, das ein Lichtblick in der Societe-Generale-Bilanz ist: Die Einnahmen wuchsen hier im vierten Quartal um gut 23 Prozent auf 454 Millionen Euro, während sie insgesamt nur um 1,3 Prozent auf 6,13 Milliarden Euro zulegten.

Societe Generale hat im heimischen Privatkundengeschäft wegen der niedrigen Zinsen zu kämpfen. Zum Jahresende kam der Bank aber zugute, dass sie weniger Geld für ausfallgefährdete Kredite zurücklegen musste.