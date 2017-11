ParisRechtstreitigkeiten in den USA und ein schwaches Handelsgeschäft haben die französische Großbank Societe Generale hart getroffen. Der Nettogewinn sank im dritten Quartal um 15 Prozent auf 932 Millionen Euro, wie Societe Generale am Freitag mitteilte. Zugleich erhöhte die Bank die Rückstellungen für Rechtsfälle um 300 Millionen Euro auf 2,2 Milliarden. Die Aktien verloren daraufhin 3,5 Prozent, die Anleger befürchten Einschnitte bei der Dividende.

"Wir können trotz der Rechtskosten ein gutes Dividendenniveau sicherstellen", beschwichtigte Konzernchef Frederic Oudea in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Die Bank könne zwei Rechtsstreitigkeiten mit den US-Behörden voraussichtlich in den kommenden Monaten beilegen. Ein Fall hängt mit Geschäften mit dem libyschen Investmentfonds LIA zusammen, beim anderen dreht es sich um Referenzzinsen. Anfang Mai zahlte die Großbank in einem Vergleich mit der LIA fast eine Milliarde Euro. Der Investmentfonds hatte der Societe Generale betrügerische Geschäfte vorgeworfen.