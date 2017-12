DüsseldorfDas Solarunternehmen Phoenix Solar AG muss Insolvenz anmelden. Das Unternehmen sehe sich mit Erstattungsansprüchen im Zusammenhang mit einem Projekt in einer Höhe von acht Millionen Euro konfrontiert, die die finanziellen Möglichkeiten von Phoenix Solar überstiegen, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Pflichtmitteilung. Dies führe zur Zahlungsunfähigkeit und zwinge den Vorstand, Insolvenz anzumelden. Phoenix Solar war nicht für eine weitere Stellungnahme zu erreichen.