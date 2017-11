Er kündigte zudem an, dass wohl auch das kommende Jahr durch das Versorgungsthema beeinträchtigt werde. Er suche derzeit nach weiteren Zulieferern von Schlüsselkomponenten. An der Börse lösten die Nachrichten einen Kurssturz um mehr als 16 Prozent aus.

KasselTrotz voller Auftragsbücher laufen die Geschäfte beim Solartechnik-Konzern SMA Solar nicht rund: Neben dem Geschäftseinbruch in den USA bremsen Lieferengpässe bei elektronischen Bauteilen den Wechselrichter-Produzenten aus. Firmenchef Pierre-Pascal Urbon grenzte am Donnerstag daher das Umsatzziel für 2017 auf das untere Ende der Prognosespanne ein.

„Wegen des Booms der Weltwirtschaft sind Bauteile extrem knapp. Das betrifft nicht nur uns, sondern alle Branchen wie etwa auch die Autoindustrie“, erklärte Urbon im Reuters-Interview.

Gleichwohl stimme ihn der Auftragsbestand von über 760 Millionen Euro zuversichtlich. „Das US-Geschäft ist zwar um über 50 Prozent eingebrochen, doch haben wir in Asien um 45 Prozent zugelegt und sind auch in Europa im Plus“. Der operative Gewinn (Ebitda) habe sich so im dritten Quartal auf 26 Millionen Euro verdoppelt. „Wir sind in allen Bereichen profitabel und haben keine Schulden.“