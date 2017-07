CDU und CSU büßen in der jüngsten Forsa-Umfrage leicht an Stimmen ein, haben aber noch 16 Prozentpunkte Vorsprung auf die SPD. Die Union komme mit 39 Prozent auf einen Punkt weniger als in der Vorwoche, hieß es in dem Vorab verbreiteten stern-RTL-Wahltrend vom Mittwoch. Die Sozialdemokraten liegen unverändert bei 23 Prozent.