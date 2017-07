MünchenBundeskanzlerin Angela Merkel hat vor Handelskriegen in der Stahlbranche gewarnt, wenn die G20-Staaten nicht schnell zu Lösungen bei der Frage nach Überkapazitäten kommen. Bei einer Veranstaltung der bayerischen Wirtschaft in München machte Merkel zugleich klar, dass sie auch nach dem Treffen mit US-Präsident Donald Trump auf dem G20-Gipfel in Hamburg nicht wisse, was die Regierung in Washington tun werde.

„Wir haben allen gesagt: Wenn das weiter so langsam geht, wird es zu bilateralen Strafaktionen kommen“, sagte Merkel mit Hinweis darauf, dass das 2016 eingerichtete globale Stahlforum nur sehr schleppend gearbeitet habe. Das Gremium sollte die Handelsstreitigkeiten klären. Hintergrund sind vor allem Klagen der USA und Europas, dass China Stahl auf den Weltmarkt drückt. Die USA haben aber auch europäische und deutsche Stahlhersteller ins Visier genommen.