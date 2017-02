Das bislang florierende Geschäft in Mexiko wandelt sich mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump für die spanische Großbank BBVA zu einem Ballast. Weil der mexikanische Peso drastisch an Wert verloren hat, fiel der Gewinn der zweitgrößten spanischen Bank im abgelaufenen Quartal um fast 30 Prozent. Auch eine Sonderbelastung im Hypothekengeschäft schlug negativ zu Buche, wie das Institut am Mittwoch mitteilte. Mit 678 Millionen Euro lag der Nettogewinn aber noch deutlich über den Vorhersagen der Analysten, die im Schnitt lediglich mit 548 Millionen gerechnet hatten.

Ohne die Währungseffekte hätte Mexiko für BBVA ein Gewinnplus abgeworfen. Doch Trumps Pläne für einen Mauerbau an der Grenze und hohe Importzölle zwangen den Peso zuletzt in die Knie. In Spanien kämpft BBVA zudem mit einem mauen Kreditgeschäft. Kostensenkungen sollen das abfedern. Für das Gesamtjahr 2016 legte die Bank ein um knapp ein Drittel gestiegenes Ergebnis von 3,5 Milliarden Euro vor. Der deutliche Zuwachs basierte auf einer Sonderabschreibung in der Türkei von 1,8 Milliarden Euro im Vergleichsjahr 2015. BBVA-Aktien legten im Handelsbeginn mehr als zwei Prozent zu.