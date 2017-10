MadridDie spanische Großbank Santander hat trotz der Ereignisse in Katalonien ihr Renditeziel angehoben. Dank der besseren Wirtschaftsaussichten in wichtigen Märkten erwartet die Bank 2018 eine Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital (ROTE) von 11,5 Prozent statt elf Prozent, wie Santander am Dienstag mitteilte. Die restlichen Ziele für 2018 behielt die Bank bei.

Das Wachstum in Lateinamerika sei hervorragend, die Trends in Europa und den USA positiv, sagte Santander-Chefin Ana Botin bei einem Investorentag. In Großbritannien schwäche sich die Wirtschaft zwar ab, für die Bank laufe es dort aber besser als erwartet. Zuletzt profitierte Santander insbesondere vom starken Geschäft in Brasilien, das im zweiten Quartal 26 Prozent zum Gewinn beitrug.