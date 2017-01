FrankfurtDie Immobilienfonds der Deka sind bei den Kunden der deutschen Sparkassen gefragt wie selten. Seit Jahresbeginn seien bereits Fondsanteile für 650 Millionen Euro verkauft worden, mehr als doppelt so viel wie zum gleichen Zeitpunkt 2016, sagte Finanz- und Immobilienvorstand Matthias Danne am Dienstagabend in Frankfurt. Dabei hat die Deka den Verkauf neuer Anteile an ihren drei Publikumsfonds für Privatanleger seit Jahren begrenzt, weil sie nicht mehr lukrative Objekte findet.

Für 2017 steht den Sparkassen ein Kontingent von 1,1 Milliarden Euro zur Verfügung. Im vergangenen Jahr war es nachträglich auf 1,4 Milliarden von 1,1 Milliarden Euro erhöht worden – trotzdem waren die Fonds im November ausverkauft.