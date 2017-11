 Sparkassen: Georg Fahrenschon tritt als Verbandspräsident zurück

BerlinSparkassenpräsident Georg Fahrenschon tritt wegen der Steueraffäre zurück. Wie der Deutsche Sparkassen- und Giroverband am Freitag mitteilte, legt er sein Amt zum 24. November nieder.

Der Fall wurde in der vergangenen Woche bekannt, am Tag vor der geplanten Wiederwahl Fahrenschons als Verbandspräsident. In der Sparkassenorganisation wird ihm vor allem vorgeworfen, die Angelegenheit verheimlicht zu haben.