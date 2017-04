München/StuttgartAb dem 1. Juli wird die Produktion der Sparkassen-Geldkarten in der Fabrik in Gmund am Tegernsee eingestellt, wie der Deutsche Sparkassenverlag (DSV) in Stuttgart erklärte. Die 80 Mitarbeiter stellten dort in einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem Münchner Konzern Giesecke & Devrient jährlich zwischen 10 und 15 Millionen Karten her. Die Belegschaft steht vor einer ungewissen Zukunft. Für Bankkunden dürfte sich hingegen nichts ändern: Die Sparkassen kaufen ihre Karten künftig bei mehreren Zulieferern, hieß es.

Das Gemeinschaftsunternehmen Electronic Payment Cards schreibt rote Zahlen. Um die drohende Insolvenz abzuwenden, übernimmt Giesecke & Devrient den bisherigen 51-Prozent-Anteil des Sparkassenverlags „und führt eine sozialverträgliche Schließung des Geschäftsbetriebs“ durch, wie der Konzern mitteilte. Seit April gibt es einen Sozialplan. Mitarbeiter, die noch keine neue Stelle gefunden haben, können am 1. Juli in eine Transfergesellschaft wechseln.