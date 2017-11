Der Präsidialausschuss hält die Verschiebung für sachgerecht. „Da die laufende Amtszeit des Präsidenten ohnehin noch mehr als ein halbes Jahr dauert, kann der Ausgang des Gerichtsverfahrens abgewartet werden“, so der Vizepräsident des DSGV, Thomas Mang. Nach Klärung der Angelegenheit kann über die geplante Wiederwahl unbelastet entschieden werden. „Ansonsten genießt Herr Fahrenschon unser Vertrauen“, so Mang.

Fahrenschon selbst will an seiner Kandidatur für eine zweite Amtszeit festhalten. Sie würde im Mai 2018 beginnen. In der Sparkassen-Finanzgruppe dürfte sich jetzt die Frage stellen, ob Fahrenschon noch der geeignete Kandidat für den Spitzenposten ist.