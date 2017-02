Von Rohr ist als Rechtsvorstand auch verantwortlich für die vielen Rechtsstreitigkeiten, mit denen die Deutsche Bank in den vergangenen Jahren immer wieder Schlagzeilen machte. Mitte Januar hatte sich der Konzern mit dem US-Justizministerium wegen unsauberer Geschäfte auf dem amerikanischen Immobilienmarkt auf einen Vergleich geeinigt. Die Tricksereien kosten die Frankfurter 7,2 Milliarden Dollar. Wenig später kam es zu einem Teil-Vergleich im Geldwäsche-Skandal in Russland. Mit Aufsichtsbehörden in New York und London handelte die Bank dafür eine Strafe von insgesamt knapp 600 Millionen Euro aus. Von Rohr sieht das Institut auch bei den Rechtsstreitigkeiten auf einem guten Weg. Etwa 20 Großfälle stünden zusammen für 90 Prozent der Rückstellungen. "Von denen haben wir die Hälfte entweder komplett abgeschlossen oder stehen kurz davor. Der Rest wird hoffentlich bis Ende des Jahres weitestgehend abgearbeitet sein."