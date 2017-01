FrankfurtDie Deutsche Bank sieht kaum Chancen für Martin Schulz, nach der Bundestagswahl im Herbst ins Kanzleramt einzuziehen. „Martin Schulz‘ unerwartete Nominierung wird wohl die SPD-Wahlkampagne befeuern, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie Merkel zu Fall bringt“, schreiben ihre Analysten.

Die Kandidatur des früheren Präsidenten des Europaparlaments gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist das Topthema im aktuellen „Focus Germany“-Bericht. Mit diesem informiert die Research-Abteilung der Bank monatlich über die wirtschaftliche und politische Entwicklung in Deutschland. Unter der Überschrift „New SPD frontrunner unlikely to defeat Merkel“ rekapituliert sie den Rücktritt Sigmar Gabriels vom SPD-Vorsitz, die überraschende Nominierung von Schulz und die Kabinettsumbildung.