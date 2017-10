Frankfurt/HongkongInternationale Anleger stehen Schlange für eine der seltenen Emissionen chinesischer Dollar-Staatsanleihen. Das Land bot am Donnerstag fünf- und zehnjährige Papiere im Volumen von jeweils einer Milliarde Dollar an. Die Nachfrage war so groß, dass die Regierung in Peking die zehnfache Menge hätte absetzen können.

Die Kursentwicklung der Staatstitel diene als Richtschnur für die Anleihen von Staatskonzernen wie CNOOC, Sinopec oder Petrochina, sagte Portfolio-Manager Raymond Lee vom Vermögensverwalter Kapstream. Chinesische Firmen sind die eifrigsten Bond-Verkäufer in Asien.