MailandNeue Richtlinien der EZB-Bankenaufseher zum Umgang mit faulen Krediten werden aus Sicht der Rating-Agentur Standard & Poor's (S&P) vor allem Italien belasten. Von allen Geldhäusern in der Euro-Zone würden die Vorgaben die dortigen Banken am stärksten treffen, teilte S&P am Montag mit. Diese dürften in der Folge voraussichtlich weniger erpicht sein, Darlehen an Firmen zu vergeben.

Ab 2018 sollen Banken in der Euro-Zone alle Darlehen, die neu als ausfallgefährdet eingestuft werden, mit Rückstellungen stärker abfedern. Bei unbesicherten Problemkrediten soll nach zwei Jahren eine 100-prozentige Abdeckung erreicht werden, bei Problemdarlehen, bei denen Sicherheiten wie etwa Immobilien oder Wertpapiere hinterlegt sind, spätestens nach sieben Jahren. Für den Altbestand gelten diese Vorgaben nicht.