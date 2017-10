BerlinIn der Europäischen Union ist die Stimmung der Konsumenten angesichts der guten Konjunktur und sinkender Arbeitslosigkeit so gut wie seit über neun Jahren nicht mehr. Das Barometer stieg am Ende des dritten Quartals auf 20,9 Punkte von 19,1 Zählern im Vorquartal, wie die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) am Mittwoch zu ihrer Umfrage unter Tausenden Verbrauchern mitteilte. „Der private Konsum erwies sich im letzten Quartal als wichtige Stütze der EU-Wirtschaft“, sagte GfK-Experte Rolf Bürkl. Mehrere Länder verzeichneten bei der Bereitschaft zu größeren Anschaffungen eine Verbesserung oder zumindest ein gleichbleibend stabiles Niveau.