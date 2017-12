MoskauDie Zinsen in Russland sinken weiter. Die Notenbank kappte am Freitag den Schlüsselsatz zur Versorgung der Finanzinstitute mit Geld um einen halben Punkt auf 7,75 Prozent. Damit wagte sie eine kräftigere Senkung als von Experten erwartet. Diese hatten nur mit einem Viertel Prozentpunkt gerechnet. Es war bereits der sechste Zinsschritt nach unten im laufenden Jahr. Die Notenbank in Moskau hält sich ausdrücklich die Option einer weiteren geldpolitischen Lockerung für die erste Jahreshälfte 2018 offen, falls die Inflation weiter gedämpft ausfallen sollte.