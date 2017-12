Gemeinsam mit dem Bundeswirtschaftsministerium will die KfW Gründer unterstützen.

Frankfurt/BerlinDas Bundeswirtschaftsministerium und die staatliche Förderbank KfW wollen Wachstumsfirmen mit einer neuen Plattform besser unterstützen. Von März 2018 an sollen sich Gründer über das Portal kostenlos Rat und Finanzierungen einholen können, hieß es am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung. Die Pilotphase des Projekts sei bereits gestartet. Mehr als 35 zentrale Partner aus der Finanzbranche sowie den Kammern stünden schon auf dem Portal bereit.

Über die Internetseite www.gruenderplattform.de bieten die Bank und das Wirtschaftsministerium Start-ups Unterstützung an von der Idee, über Geschäftsmodell und Businessplan bis zur Wahl der Finanzierung. „Wir wollen die Chancen der Digitalisierung gezielt nutzen“, sagte Staatssekretär Matthias Machnig (SPD). Dazu gehöre eine digitale Infrastruktur, die es Gründern erlaube, sich mit ihren Netzwerken auszutauschen und in Kontakt zu regionalen Akteuren zu treten.